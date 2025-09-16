Çanakkale'de Öğrenci Servislerine Denetim: 1 Araç Men Edildi

Çanakkale'de jandarma ekiplerince öğrenci servislerine yönelik denetimlerde 1 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Jandarması ve Otoyol Jandarması tarafından 2025-2026 yılı eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla sorumluluk bölgelerindeki okullarda eş zamanlı olarak okul servis araçları sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Toplam 89 okulda yapılan denetimlerde 146 servis aracı kontrol edildi, 1 araç trafikten men edildi.

Ekipler, okul çevrelerinde yasa dışı uyuşturucu satışının önlenmesi çalışmaları kapsamında da öğrenci velileri ve okul idare yetkililerine bilgilendirme yaptı.