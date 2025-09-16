Haberler

Çanakkale'de Öğrenci Servislerine Denetim: 1 Araç Men Edildi

Çanakkale'de Öğrenci Servislerine Denetim: 1 Araç Men Edildi
Çanakkale'de jandarma ekipleri, 2025-2026 eğitim yılı dolayısıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. 89 okulda yapılan kontrollerde 146 servis aracı incelendi ve 1 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Jandarması ve Otoyol Jandarması tarafından 2025-2026 yılı eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla sorumluluk bölgelerindeki okullarda eş zamanlı olarak okul servis araçları sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Ekipler, okul çevrelerinde yasa dışı uyuşturucu satışının önlenmesi çalışmaları kapsamında da öğrenci velileri ve okul idare yetkililerine bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
