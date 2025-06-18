Çanakkale'de Nadir Gördüğü Gergedan Böceğini Doğaya Saldı
Ziraat Mühendisi Oğuzhan Özaydın, Çanakkale'de yürüyüş yaptığı sırada bulduğu gergedan böceğini doğal yaşamına saldı.
Çanakkale'de bir kişi tarafından yürüyüş yaptığı esnada bulunan nadir görülen "gergedan böceği" doğaya salındı.
Ziraat Mühendisi Oğuzhan Özaydın, il merkezindeki çiftlikte yürüyüş yaptığı sırada zeminde boynuzu bulunan bir böcek olduğunu fark etti.
İnternetten araştırma yapan ve bunun "gergedan böceği" olduğunu öğrenen Özaydın, böceği daha sonra doğal yaşamına bıraktı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel