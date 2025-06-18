Çanakkale'de Nadir Gördüğü Gergedan Böceğini Doğaya Saldı

Çanakkale'de bir kişi tarafından yürüyüş yaptığı esnada bulunan nadir görülen "gergedan böceği" doğaya salındı.

Ziraat Mühendisi Oğuzhan Özaydın, il merkezindeki çiftlikte yürüyüş yaptığı sırada zeminde boynuzu bulunan bir böcek olduğunu fark etti.

İnternetten araştırma yapan ve bunun "gergedan böceği" olduğunu öğrenen Özaydın, böceği daha sonra doğal yaşamına bıraktı.