Çanakkale'de Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

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Çanakkale'de Gestaş Feribot İskelesi'nde mendirek ayağında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan başarılı bir operasyonla kurtarıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÇANAKKALE'de Gestaş Feribot İskelesi'nde mendirek ayağında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Özel Timi 5 Komutanlığı ekipleri, Gestaş Feribot İskelesi Mendirek ayağında bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı sonrası bölgeye sevk edildi. Dalış faaliyetine başlayan ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile mahsur kalan kediyi kurtararak Çanakkale İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Veteriner hekim tarafından kontrol edilen kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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