Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar, bölgede kar manzaraları oluşturdu. Dumanlı köyü dağları kar örtüsüyle kaplanırken, yerel halk kar topu oynadı. Ancak, bazı araçların kayması nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalar başlattı ve sürücüler uyarıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü dağları, kar örtüsüyle kaplandı.

İlçede yaşayan bazı vatandaşlar, kar topu oynadı.

Bölgede seyir halinde olan bazı araçların kayması nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri zincir bulundurmaları ve hız limitlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
