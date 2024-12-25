Çanakkale'de Kaçak İçki Operasyonu: 4 Gözaltı
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 96 litre kaçak alkol ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, belirlenen adreslere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çanakkale'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 96 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Enishan Keskin - Güncel