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Çanakkale'de bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bir işçi evinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken, evde hasar oluştu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Küçükkuyu beldesinin Gökçetepe Mahallesi'nde İzzet Y'ye ait işçilerin kaldığı bir müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm evi saran yangına Ayvacık ve Küçükkuyu belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangına müdahale etmek isteyen bir işçi de yaralanarak ambulansta tedaviye alındı.

Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş
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