Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle 3 Deniz Seferi İptal Edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde fırtına nedeniyle 3 sefer iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 15.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya da saat 15.00'teki seferler yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda deniz ulaşımı tarifeye göre sürecek.