Çanakkale'de Evinde Ölü Bulunan Erkan Genç'in Sağlık Sorunları Vardı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tek başına yaşayan Erkan Genç'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Komşuları tarafından polise bildirilen durum sonrası yapılan incelemede, Genç'in bir süredir böbrek rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alaeddin Mahallesindeki evinde tek başına yaşayan Erkan Genç'ten haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, evine girdikleri Genç'in cansız bedenine ulaştı.
Genç'in bir süredir böbrek rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel