Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, 31 düzensiz göçmen ve organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı. Yakalanan göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edilirken, operasyonda çeşitli malzemelere de el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı işbirliğiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 31 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan operasyonda 15 can yeleği, 3 can simidi ve hava pompasına el konuldu.

Kaynak: AA / Burak Akay
