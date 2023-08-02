Çanakkale'de Deniz Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü önlerinde, denizlerdeki kültürel ve doğal mirasın korunması konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla temizlik yapıldı.

Denizlerdeki kültürel ve doğal mirasın korunması konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla Kilitbahir Balıkçı Barınağı ve Kilitbahir Kalesi önünde yapılan 'Kıyı ve Deniz Dibi Temizleme Etkinliği'ne, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, protokol üyeleri ve davetliler, çevreyi temizledi. Daha sonra da 42 dalgıcın katılımıyla Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir Balıkçı Barınağı önünde deniz dibi temizliği yapıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise dünyanın en önemli su altı parklarından biri olan Gelibolu Sualtı Parkı'nda temiz bir dünya için faaliyet gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Zaman içerisinde bazen burada bozulmalar olduğunu gördük. Özellikle denizin altındaki çöpleri gördüğümüz zaman hepimizin yüreği sızladı. Biz bugün Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Valiliğimizle birlikte ve bütün kurumlarımızın desteğini alarak ama en önemlisi halkımızın ve özellikle çocuklarımızın büyük desteğiyle burada bir çevre temizliği yapıyoruz, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu denizler bizim, bu topraklar bizim, bu tarih bizim, bu geçmiş bizim, gelecek de bizim. Dolayısıyla biz gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre, daha temiz bir deniz bırakmak mecburiyetindeyiz. Halkımızın her geçen gün daha da bilinçlendiğini görüyoruz. Halkımızın çevreye daha fazla sahip çıktığını görüyoruz. Daha temiz bir dünya, temiz bir çevre, temiz bir Çanakkale için hep beraber kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe bu farkındalığı, bu çalışmayı yürütüyoruz. Gelecek kuşaklara bu emaneti daha temiz bir şekilde bırakmak istiyoruz" diye konuştu.