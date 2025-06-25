Çanakkale'de Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı
Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde çıkan çöplük yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde çıkan çöplük yangını söndürüldü.
Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyü çöplük alanında çıkan yangına ihbar sonucu itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Jandarma yangın hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel