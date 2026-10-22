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Çanakkale'de çatı katı yangını bitişik binalara sıçramadan söndürüldü

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Çanakkale'de çatı katı yangını bitişik binalara sıçramadan söndürüldü
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Çanakkale Kemalpaşa Mahallesi Tekke Sokak'ta saat 11.00 sıralarında bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürülürken çatı katı zarar gördü ve inceleme başlatıldı.

ÇANAKKALE'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bitişiğindeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi Tekke Sokak'ta saat 11.00 sıralarında bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından bitişiğindeki diğer binalara sıçramadan yangını söndürdü. Çatı katı zarar gördü, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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