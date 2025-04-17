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Çanakkale'de Bitki Sağlığı Toplantısı Düzenlendi

Çanakkale'de Bitki Sağlığı Toplantısı Düzenlendi
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 Yılı Uygulama Programı'nı değerlendirip 2025 Yılı Bitki Sağlığı Programı için toplantı düzenledi. Toplantıda zararlılarla mücadele ve biyolojik mücadele konuları ele alındı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Bitki Sağlığı 2024 Yılı Uygulama Programı'nı değerlendirmek ve 2025 Yılı Bitki Sağlığı, Karantina Program ile prensiplerini belirlemek amacıyla toplantı düzenlendi.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda, ildeki tarım alanlarında karşılaşılan başlıca zararlılarla mücadele, hastalıkların önlenmesi ve biyolojik mücadele gibi konular ele alındı.

Ayrıca, 2025 yılının "Kalıntı ile Mücadele Yılı" ilan edilmesiyle birlikte bitki koruma faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve pestisit satış bayilerinin eğitilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden idari yöneticiler, ilçe müdürleri, teknik personeller ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencileri katıldı.

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Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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