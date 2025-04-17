Çanakkale'de Bitki Sağlığı Toplantısı Düzenlendi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Bitki Sağlığı 2024 Yılı Uygulama Programı'nı değerlendirmek ve 2025 Yılı Bitki Sağlığı, Karantina Program ile prensiplerini belirlemek amacıyla toplantı düzenlendi.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda, ildeki tarım alanlarında karşılaşılan başlıca zararlılarla mücadele, hastalıkların önlenmesi ve biyolojik mücadele gibi konular ele alındı.

Ayrıca, 2025 yılının "Kalıntı ile Mücadele Yılı" ilan edilmesiyle birlikte bitki koruma faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve pestisit satış bayilerinin eğitilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden idari yöneticiler, ilçe müdürleri, teknik personeller ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencileri katıldı.