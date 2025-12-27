Haberler

Çanakkale'deki "Ayazma Pınarı Tabiat Parkı"nın güvenliği jandarmaya emanet

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Bayramiç ilçesindeki Ayazma Pınarı Tabiat Parkı'nın korunması için devriye faaliyetlerine başladı. Jandarma, vatandaşların huzurunu sağlamak ve doğal alanların güvenliğini temin etmek amacıyla bölgedeki devriyelerini sürdürüyor.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Bayramiç ilçesi sınırlarında bulunan Ayazma Pınarı Tabiat Parkı'nın korunması amacıyla bölgede devriye faaliyetleri yürütüyor.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bölgede devriye faaliyetlerinin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale İl Jandarma Komutanlığımızca, Bayramiç ilçesi Ayazma Pınarı Tabiat Parkı ve çevresinde, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve doğal alanların güvenliğinin temini amacıyla devriye faaliyetlerimiz devam etmektedir."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyeti resmi törenle ülkelerine uğurlandı

Düşen uçakta hayatını kaybeden askeri heyet ülkelerine uğurlandı
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş

Eşinin katiliyle dakikalarca sohbet etmiş
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyeti resmi törenle ülkelerine uğurlandı

Düşen uçakta hayatını kaybeden askeri heyet ülkelerine uğurlandı
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı