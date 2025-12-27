Çanakkale'deki "Ayazma Pınarı Tabiat Parkı"nın güvenliği jandarmaya emanet

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Bayramiç ilçesi sınırlarında bulunan Ayazma Pınarı Tabiat Parkı'nın korunması amacıyla bölgede devriye faaliyetleri yürütüyor.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bölgede devriye faaliyetlerinin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale İl Jandarma Komutanlığımızca, Bayramiç ilçesi Ayazma Pınarı Tabiat Parkı ve çevresinde, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve doğal alanların güvenliğinin temini amacıyla devriye faaliyetlerimiz devam etmektedir."