Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı çift yönlü olarak geçici olarak kapatıldı. Gemi kaptanları telsizle uyarıldı ve bekletme bölgelerine yönlendirildi.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 08.30 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ve geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

