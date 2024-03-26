Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan Vali İlhami Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası görevini devir edecek olması nedeniyle Vali İlhami Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Aktaş, makamında kabul ettiği Gökhan'a Çanakkale'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Gökhan da Aktaş'la çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, teşekkürlerini iletti.

Aktaş, Gökhan'a mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi temennisinde bulundu.