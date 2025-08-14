Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangınına Hızlı Müdahele

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Çanakkale Valisi, yangına 5 uçak ve 4 helikopter ile müdahale edildiğini duyurdu.

Yangın, saat 15.15 sıralarında Ayvacık ilçesi Çaltı köyü yakınlarındaki ormanda çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Ayvacık Çaltıköy'de başlayan yangına; 5 uçak, 4 helikopter ile havadan, 9 arazöz, 2 dozer, 5 diğer araçlar ve 85 personel ile hızlıca müdahale edilmiştir. Yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Yangına ilk müdahalede destek olan Çaltıköy'lü hemşerilerimize, özellikle kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
