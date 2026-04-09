Çanakkale Assos'ta villada çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Ayvacık'ın Behram köyüne bağlı Assos Kadırga Koyu'nda yer alan bir villada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Ayvacık Belediyesi ve Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu diğer konutlara sıçramadan söndürülen yangın sonucu villada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş