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Çanakkale Açıklarında Düzensiz Göçmen Botu Battı: 5 Ölü, 25 Kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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