Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı
Ordu'nun yüksek kesimlerinde 2 haftadır süren kar yağışı, Çambaşı Yaylası'nı beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

ORDU'nun yüksek kesimlerinde kar etkili olurken, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde yaklaşık 2 haftadır aralıklı kar yağışı etkili olurken, Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının yarın da aralıklarla devam edebileceği öğrenildi. Diğer yandan kent merkezinde aralıklarla sağanak etkili oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
