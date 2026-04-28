Çalışma Bakanlığı'ndan Doruk Madencilik Açıklaması: 60 Milyon TL Ödeme İşçilerin Hesaplarına Yatırıldı

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doruk Madencilik İşçilerinin, tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle başlattıkları açlık grevini sonlandıran uzlaşmaya yönelik, "Söz konusu süreçte şirket yetkilileri tarafından işçi alacaklarının ödenmesine yönelik verilen taahhütler Bakanlığımızca yakından izlenmiş olup, daha önce gerçekleştirilen 36 Milyon Türk Lirası ödemeye ilave olarak bugün de eylemlere konu olan alacaklara ilişkin 60 Milyon Türk Lirası ödeme firma tarafından işçilerin hesaplarına aktarılmıştır" açıklamasını yaptı.

Doruk Madencilik İşçilerinin, tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda sürdürdükleri açlık grevi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı garantörlüğünde uzlaşma sağlanmasıyla sonlandırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin alacaklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"24 Nisan 2026 Cuma Günü Bakanlığımız Tarafından Yapılan Basın Açıklamasına istinaden; Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. işyerine ilişkin işçilerin alacaklarının ödenmesine yönelik süreç, en başından itibaren Bakanlığımız ilgili birimlerince değerlendirilmiş; hem işveren hem de işçi tarafı ile gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir."

Söz konusu süreçte şirket yetkilileri tarafından işçi alacaklarının ödenmesine yönelik verilen taahhütler Bakanlığımızca yakından izlenmiş olup, daha önce gerçekleştirilen 36 Milyon Türk Lirası ödemeye ilave olarak bugün de eylemlere konu olan alacaklara ilişkin 60 Milyon Türk Lirası ödeme firma tarafından işçilerin hesaplarına aktarılmıştır.

Aynı zamanda hassasiyetle yürütülen süreç kapsamında Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen görüşme sonrasında taraflar arasında uzlaşma sağlanmış ve işçi tarafı devam eden eylemleri noktalama kararı almıştır. Her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de işçilerin haklarının korunmasına yönelik denetim ve takip faaliyetleri kararlılıkla sürdürülecektir."

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

