Haberler

Tatlı İmalathanesinde Çalışanın Hamuru Ayağıyla Çiğnediği Görüntülerin Ardından Denetim Yapıldı

Tatlı İmalathanesinde Çalışanın Hamuru Ayağıyla Çiğnediği Görüntülerin Ardından Denetim Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, çalışanının hamuru ayağıyla çiğnediği görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından tatlı imalathanesinde denetim yapıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, çalışanının hamuru ayağıyla çiğnediği görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından tatlı imalathanesinde denetim yapıldı. İmalathane ile satış yapılan iş yeri mühürlendi, işletmeye cezai işlem uygulandı.

Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde kaydedildiği öne sürülen ve sanal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntülerde bir kişinin hamuru ayağıyla çiğnediğinin görülmesi üzerine ekipler çalışma yaptı. İhbar üzerine dün akşam saatlerinde işletme denetlendi. Denetim kapsamında imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 ayrı dükkan mühürlendi, işletmeye ise cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne de bilgi verildiği ve sürecin sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
'Yasak aşk' iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif

Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif! Anne aracı olmuş
İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

Galatasaray'ın maçı ertelenecek! Nedeni de belli
Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
Okan Buruk için sözleşme yanıtı

Galatasaray taraftarının merakla beklediği soru yanıt buldu
Murat Dalkılıç'ın ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz

İfadesinde geçen ünlü Türk teknik direktörün ismi şaşırttı