Çalıntı Motosikletler Denetimle Ele Geçirildi

Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde yapılan denetimlerde, 220 motosiklet incelendi ve 18'i el konuldu. Bunlardan 8'i çalıntı, 9'unun şase numarası kazınmış, 1'i ise hacizli çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada, 220 motosikleti inceleyen ekipler, 18 motosikletten 8'inin çalıntı, 9'unun şase numarasının kazınmış ve 1'nin hacizli-yakalamalı olduğunu belirledi.

9 şüpheli ekiplerce adli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

18 motosiklet ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
