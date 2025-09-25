California Valisi Newsom'dan Trump'a İklim Değişikliği Tepkisi

California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda iklim değişikliğini aldatmaca olarak tanımlamasına tepki göstererek, bu açıklamayı utanç verici bulduğunu söyledi.

New York Times gazetesinin düzenlediği "Climate Forward" etkinliğinde konuşan Newsom, Trump'ın iklim değişikliğini reddeden sözlerine ilişkin, "Ne biçim rezalet. Düpedüz sahtekarlık. Ne kadar utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

Newsom, iklim değişikliğinin California'da yıkıcı etkiler bıraktığına, eyaletteki bazı geleneklerin ve yerleşim alanlarının bu nedenle tamamen yok olduğuna dikkati çekti.

İklim değişikliğinin siyaset üstü olgu olduğunu ve bilime dayalı ele alınması gerektiğini belirten Newsom, "Cumhuriyetçi ya da Demokrat bir termometre yoktur. Gerçek yalnızca gerçektir." dedi.

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulundaki hitabında iklim değişikliği konusunda dikkati çeken açıklamalar yapmış, küresel ısınmanın adeta "sahtekarlığa" dönüştüğünü savunmuştu.

Çevrecilerin aşırı eylemlere giriştiğini ve bunların ülke politikalarına zarar verdiğini söyleyen Trump, "Bu yeşil aldatmacadan kurtulmazsanız ülkeniz çökecek." ifadelerini kullanmıştı.

Newsom-Trump "çekişmesi"

California Valisi Newsom, Trump'ın yeniden başkan seçilmesinden bu yana federal yönetimin politikalarını eleştiren isimlerin başında geliyor.

ABD basınında ve Demokrat Parti çevrelerinde 2028'deki başkanlık seçimlerinde olası adaylardan biri gösterilen Newsom, özellikle göçmenlik politikaları ve iklim değişikliği ile çevre konularında Trump yönetimini sık sık hedef alıyor.

Newsom, Trump yönetiminin politikalarını "otoriter hükümetin otoriter eylemleri" olarak nitelendirirken ağustos ayında yaptığı açıklamada da Trump'ın görev süresi dolduğunda iktidarı bırakmak istemeyeceğini öne sürmüştü.