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California Valisi Newsom, ABD'nin İsrail'e yardımına koşul getirilmesini istedi

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California Valisi Newsom, ABD'nin İsrail'e askeri yardımının koşullara bağlanmasını istedi. Newsom, Netanyahu politikalarının Gazze'de iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırdığını ve bu yaklaşımın Demokrat Parti içinde ortak görüş haline gelmeye başladığını belirtti.

ABD'de California Valisi Gavin Newsom, Washington yönetiminin İsrail'e yaptığı askeri yardımın koşullara bağlanması gerektiğini söyledi.

Newsom, ABD merkezli Washington Examiner dergisine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da uyguladığı şiddete işaret eden Newsom, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarının Gazze'de iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırdığını vurguladı.

Newsom, ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımın "koşullara bağlanması gerektiğini" belirterek, bu yaklaşımın Demokrat Parti içinde ortak görüş haline gelmeye başladığını ifade etti.

Yardımların hangi koşullara bağlanması gerektiğine ilişkin ayrıntı vermeyen Newsom, Demir Kubbe savunma sistemi gibi savunma amaçlı silahlarla bombalar ve diğer mühimmatlar arasında ayrım yapılması gerektiğini kaydetti.

Netanyahu'nun İsrail'i uluslararası toplumdan ve ABD halkından giderek uzaklaştırdığını dile getiren Newsom, Netanyahu'nun yol açtığı zararın "ölçülemez" olduğunu vurguladı.

Newsom, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "ahlaki felaket" olarak nitelendirdi.

Dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip California'yı yöneten ve Başkan Donald Trump'a yönelik sert eleştirileriyle öne çıkan Newsom, 2028 seçimlerinde Demokratların muhtemel başkan adayları arasında gösteriliyor.

Kaynak: AA
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