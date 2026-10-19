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Çakmak Barajı'nda seddenin 100 metrelik bölümünde iyileştirme çalışmaları sürüyor

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Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü, Çakmak Barajı Yaz Feyezan Seddesi'nin 100 metrelik bölümünde iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Çalışmalarla seddenin mevcut durumunun iyileştirilmesi ve yapısal dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünce Çakmak Barajı Yaz Feyezan Seddesi'nde iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, barajdaki bakım ve onarım çalışmaları kapsamında seddenin 100 metrelik bölümünde iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarla seddenin mevcut durumunun iyileştirilmesi ve yapısal dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmaların, barajın güvenliğinin korunması ve su yapısının uzun ömürlü olması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Çakmak Barajı'ndaki çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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