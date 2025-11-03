Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na aday olan İmren Nilay Tüfekci'nin, katıldığı bir etkinliğe çakarlı araçlı konvoyla gelmesi dikkat çekti.
- İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci, İstanbul İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
- İYİ Parti, 27 Ağustos'ta mahalle delege seçimiyle 4. Olağan Kurultay sürecini başlattı.
- İmren Nilay Tüfekci, bir etkinliğe çakarlı araçlı konvoyla gitti.
İyi Parti 4. Olağan Kurultay sürecini, 27 Ağustos'ta mahalle delege seçimiyle başlattı. İlçe kongrelerini tamamlayan İYİ Parti il kongrelerine geçti.
TÜFEKCİ, İYİ PARTİ İSTANBUL'DA ADAY OLDU
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci, İstanbul İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Tüfekci seçim çalışmalarına hızlı başladı.
ÇAKARLI ARAÇLI KONVOYU DİKKAT ÇEKTİ
Bir etkinliğe katılan Tüfekci'nin konvoyu dikkat çekti. Tüfekci'nin etkinliğin gerçekleştirildiği yere çakarlı araçlı konvoyla geldiği görüldü.