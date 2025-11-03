Haberler

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na aday olan İmren Nilay Tüfekci'nin, katıldığı bir etkinliğe çakarlı araçlı konvoyla gelmesi dikkat çekti.

  • İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci, İstanbul İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
  • İYİ Parti, 27 Ağustos'ta mahalle delege seçimiyle 4. Olağan Kurultay sürecini başlattı.
  • İmren Nilay Tüfekci, bir etkinliğe çakarlı araçlı konvoyla gitti.

İyi Parti 4. Olağan Kurultay sürecini, 27 Ağustos'ta mahalle delege seçimiyle başlattı. İlçe kongrelerini tamamlayan İYİ Parti il kongrelerine geçti.

TÜFEKCİ, İYİ PARTİ İSTANBUL'DA ADAY OLDU

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci, İstanbul İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Tüfekci seçim çalışmalarına hızlı başladı.

ÇAKARLI ARAÇLI KONVOYU DİKKAT ÇEKTİ

Bir etkinliğe katılan Tüfekci'nin konvoyu dikkat çekti. Tüfekci'nin etkinliğin gerçekleştirildiği yere çakarlı araçlı konvoyla geldiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDoğuş:

Bu millettin neresini düzeltecen

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFaruk Omar:

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Yalancıya şap şap

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bunların normal insan gibi davranmaları zor herhalde kendilerini bi bk zannediyorlar

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Cakarlar...

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
