Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı, Halk TV'ye kayyım atandı

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cafer Mahiroğlu hakkında 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, Halk TV'ye ve Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu diğer şirketlere TMSF kayyım olarak atandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı