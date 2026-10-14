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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı, Halk TV'ye kayyım atandı

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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı, Halk TV'ye kayyım atandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, Halk TV'ye ve Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu diğer şirketlere TMSF kayyım atandı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cafer Mahiroğlu hakkında 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, Halk TV'ye ve Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu diğer şirketlere TMSF kayyım olarak atandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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