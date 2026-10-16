Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi -1

Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi -1Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İSTANBUL Cafer Mahiroğlu hakkında 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İSTANBUL Cafer Mahiroğlu hakkında 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı