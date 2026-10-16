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Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi -1

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Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi -1
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İSTANBUL Cafer Mahiroğlu hakkında 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL Cafer Mahiroğlu hakkında 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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