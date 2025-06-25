Çad Muhalefet Lideri Masra Açlık Grevine Başladı

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Çad muhalefet lideri ve eski Başbakan Succes Masra, gözaltına alınmasını protesto etmek için açlık grevine başladığını duyurdu. Masra, gözaltında tutulma nedenini aradığını belirtti ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Çad muhalefet lideri ve eski Başbakan Succes Masra, gözaltına alınmasını protesto etmek için dün açlık grevine başladığını duyurdu.

Masra, partisinin paylaştığı destekçilerine yazdığı mektupta, "Bu akşamdan (24 Haziran) itibaren hepinizle dayanışma içinde olmak ve haksızlıklara karşı protesto amacıyla açlık grevine başlıyorum." ifadesini kullandı.

Masra, 40 gün önce gözaltına alınmasının ardından kendisinin ve destekçilerinin gözaltına alınma nedenini aradığını belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, geçen ay, Masra'nın "geçerli bir suçla suçlanmaması halinde" derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Çad'ın ana muhalefet partisi Dönüşümcüler lideri Masra, sosyal medya paylaşımlarıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "silahlı çetelerle işbirliği yapma" ve "cinayete iştirak etme" gibi çok sayıda suçlamayla karşı karşıya.

Eski Başbakan Masra, 6 Mayıs 2024'teki cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 18'ini alarak Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun ardından ikinci olmuştu.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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