Haberler

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Hacılar ilçesine yapılan 100 milyon liralık yatırımı inceledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesine yapılan 100 milyon liralık altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesine yapılan 100 milyon liralık altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen yatırımı yerinde inceleyen Büyükkılıç'a KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ile Sakar Çiftliği Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Muslu eşlik etti.

Büyükkılıç, yapılan çalışmalar hakkında Çağan'dan detaylı bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ilçede 5 kilometrelik ana boru ve 15 kilometrelik ara hatlar olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirtti.

4 Ağustos'ta yapılacak kapsamlı çalışmayla yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanabileceği ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır, rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekiplerimiz çalışmaları tamamlayacak. Yapılan çalışmalar hayırlı ve uğurlu olsun. İlçemizin güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor, 100 milyonlar feda olsun diyoruz."

Kaynak: AA
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
'Laf atma' kavgasında silahlar konuştu: Olan esnafa oldu

"Laf atma" kavgasında silahlar konuştu: Olan esnafa oldu
Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması

Galatasaray'dan resmi açıklama
İspanya'ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi

Tehlike büyüyor! Gündüz vakti kılıç kuşanıp halka gözdağı verdiler
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta

Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Firmalar da belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler