Büyükelçi Güney: "Musul'u cazibe merkezi haline getirmeyi arzuluyoruz" - Haberler

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Musul kentinde Sanayi Bölgesi Projesi ile ilgili çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirterek, Türkiye'nin Musul'u bir cazibe merkezi haline getirmeyi arzuladığını belirtti.

Büyükelçi Güney, Musul'daki temasları kapsamında, Vali Necim el-Cuburi'nin yanı sıra Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı ve Sanayi Bakanlığından bir heyetle beraber, kentte Türkiye tarafından yapılacak Sanayi Bölgesi Projesi'ne ilişkin incelemelerde bulundu.

Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul Valiliğinde önce teknik görüşmeler yaptıklarını ve sonrasında da Sanayi Bölgesi Projesi ile ilgili yerinde incelemelerde bulunmak üzere araziye geldiklerini dile getirdi.

Büyükelçi Güney, "Bu sanayi bölgesi projesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir süredir gündeminde. Temel amaç; Irak'ın her yerinde olduğu gibi Musul'da da DEAŞ'tan zarar görmüş hem sosyal dokuyu hem altyapıyı yeniden inşa etmek, istihdam sağlamak." diye konuştu.

Projeye ilişkin valilik, ilgili kurumlar, Bağdat yönetimi ve Sanayi Bakanlığıyla bir yol haritası üzerinde çalışmalara en kısa sürede başlayacaklarına işaret eden Güney, "Musul'u bir cazibe merkezi haline getirmeyi arzuluyoruz." dedi.