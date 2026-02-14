Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul ve Senegal nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu atandı.