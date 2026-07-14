Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı sürücünün aracına zarar veren zanlı tutuklandı
Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı sürücüye tehdit ve hakarette bulunup aracının dikiz aynasını kıran motosiklet sürücüsü E.D., 'mala zarar verme' suçundan tutuklandı.
Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı sürücüye tehdit ve hakarette bulunup aracına zarar veren şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi D-100 kara yolunda 12 Temmuz'da, 34 DKU 669 plakalı aracın sürücüsü H.Ö. ile motosiklet sürücüsü E.D. arasında trafikte seyir halindeyken sözlü tartışma çıktı.
H.Ö.'nün olay anını kayda aldığı sırada E.D., tehdit ve hakarette bulunup kaskıyla sürücünün aracının sağ dikiz aynasına vurarak kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
Sürücü H.Ö'nün polis merkezine giderek müracaatta bulunması üzerine, olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında olay anına ilişkin görüntüler incelenirken, polis merkezine çağırılan şüpheli E.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.D. Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "mala zarar verme" suçundan sulh ceza hakimliğine gönderilen E.D. tutuklandı.