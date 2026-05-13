Haberler

Büyükçekmece'de trafikte makas atan sürücüye 96 bin lira para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü E.B. tespit edildi ve toplamda 96 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Büyükçekmece'de trafikte makas atarak ilerlediği tespit edilen sürücüye 96 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün trafikte makas atarak ilerlediği görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 9 Mayıs'ta D-100 kara yolunda trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücüsünün E.B. olduğunu belirledi.

Yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısızca araç kullanmak", "makas atmak" ve "yakın takip" maddelerinden toplamda 96 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, araç da 60 gün trafikten menedildi.

Sürücü E.B, adli işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine teslim edildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'la görüştüğü iddiasına yanıt

Görüştükleri konuşuluyordu! Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt geldi

Oyuncu Alp Balkan'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti

'Eczacı Bahadır'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti
Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı

Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı
Bakan Gürlek: UYAP AI Karar Destek Sistemi'ni hayata geçiriyoruz

Türk yargısında yeni dönem! Yapay zeka destek sistemi geliyor
Amedspor'dan Icardi iddialarına yanıt

Amedspor'dan beklenen açıklama!
Bayrampaşa Hali karıştı! 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltında

Savaş "hali"! 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltında
Aşiretler 'yasak' dedi, kadınlar yasağı tanımadı

Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı