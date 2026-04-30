Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı

Güncelleme:
ŞÜPHELİ HASAN AKGÜN İÇİN İSTENEN HAPİS CEZALARI EKLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükçekmece Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tamamlandığı ve dava açıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Hasan Akgün'le birlikte toplam 31 şüpheli hakkında düzenlenen, 14 eylemin yer aldığı iddianamenin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği belirtildi.

Tutuklanmasının ardından Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akgün'ün "çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "rüşvet alma", 2 kez "icbar suretiyle irtikap" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 68 yıldan 183 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmazın müsaderesine karar verilmesi talep edildi.

Kaynak: AA / İrem Demir
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile Bahçeli'nin masasındaki konu başlıkları
Altın için ezber bozan tahmin

Altın için ezber bozan tahmin
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Torreira'yı unuttu! İşte yeni aşkı

Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak

Türkiye'de bir ilk! Üniversitenin kampüsünde petrol bulundu