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Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi açıldı

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Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf sergisi, Vadistanbul AVM ile Tepe Nautilus AVM'de açıldı.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf sergisi, Vadistanbul AVM ile Tepe Nautilus AVM'de açıldı.

Arşiv fotoğraflarının yanı sıra arşiv belgelerinin Türkçe açıklamalarıyla birlikte yer aldığı eş zamanlı sergiler bugün ve yarın ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Kenan Yeşilyurt - Güncel

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