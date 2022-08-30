Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor Güncel Haberler Sivrice ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Sivrice ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, protokol üyelerince Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin, tebrikleri kabul etti. Törene, Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Çağlar Gökalp, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Dağ Hisarcık Sivrice Güncel Haberler

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