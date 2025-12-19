Haberler

Burundi'nin KDC sınırındaki mülteci kampında son 10 günde 40 mülteci açlıktan öldü

Burundi'nin Gatumba Mülteci Kampı'nda, artan çatışmalar sonucunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) sığınan mülteciler açlık nedeniyle zor günler geçiriyor. Son 10 günde en az 40 kişi hayatını kaybederken, kampta gıda ve ilaç eksiklikleri sürüyor.

Burundi'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırında bulunan Gatumba Mülteci Kampı'nda, son 10 günde en az 40 KDC'li mülteci açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, aralık başından bu yana KDC doğusunda şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Burundi'ye sığınan KDC vatandaşlarının bulunduğu Gatumba Mülteci Kampı'nda son 10 günde en az 40 kişi açlık nedeniyle öldü.

Bölgede devam eden çatışmalardan dolayı on binlerce KDC'linin sığındığı kampta içme suyu, temel gıda maddeleri, ilaç ve temel yaşam malzemelerinde ciddi eksiklikler yaşanırken, kolera başta olmak üzere salgın hastalıklarla da mücadele sürüyor.

Burundi İçişleri Bakanı Leonidas Ndaruzaniye yaptığı açıklamada, KDC'deki çatışmalar yüzünden 5 Aralık'tan bu yana 76 binden fazla KDC'li mültecinin ülkesine sığındığını bildirdi.

KDC'deki çatışmalar

KDC'de, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri yılbaşından bu yana devam eden saldırıları sonucu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar dolayısıyla yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

M23 üyeleri son olarak aralık başında Güney-Kivu'daki Uvira şehrinin kontrolünü ele geçirmiş, şehirde yaşanan çatışmalar sebebiyle 200 binden fazla kişi yerinden edilmiş ve en az 400 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
