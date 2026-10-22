Bursa Yıldırım'da drift atan otomobil motosiklete çarptı, kaza kask kamerasına yansıdı

Bursa Yıldırım'da drift atan otomobil motosiklete çarptı, kaza kask kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'ndeki kavşakta sürücüsünün drift attığı otomobil, kontrolünü yitirerek hareket halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
BURSA'da kavşakta sürücüsünün drift attığı otomobilin motosiklete çarptığı kaza, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Kaza, Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşakta sürücüsünün drift atarken kontrolünü yitirdiği otomobil, savrulup hareket halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Bu arada kaza, başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı