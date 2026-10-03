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Bursa ve Hatay'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

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Bursa ve Hatay'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda fuhşa zorlanan 21 kadın kurtarılırken şüphelilerin adreslerinde 53 bin 900 lira, 19 cep telefonu ve suç gelirlerinin kaydedildiği defterler ele geçirildi.

Bursa'da fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının fuhşa teşvik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bursa ve Hatay'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin maddi imkansızlıklarından yararlandıkları kadınları fuhşa teşvik ederek haksız kazanç sağladıkları ve elde edilen gelirleri akladıkları tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, fuhuştan elde edilen gelirlerin kaydedildiği defterler, 53 bin 900 lira, 19 cep telefonu ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Operasyonda fuhşa zorlanan 21 kadın kurtarılırken şüpheliler E.K, A.K, E.A, D.E, Ö.Ü, B.K, O.S, A.A, G.F, M.E, C.Ö. ve Ü.Y. gözaltına alındı.

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında şüphelilere ait 3 araç, bir taşınmaz ile banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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