Bursa Nilüfer'de kontrolden çıkan ATV tarlaya devrildi, sürücü ağır yaralandı

Bursa Nilüfer'de kontrolden çıkan ATV tarlaya devrildi, sürücü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan ATV, Tahtalı Mahallesi'nde tarlaya devrilerek sürücünün ağır yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan sürücünün kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilirken durumunun ağır olduğu bildirildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tarlaya devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı.
Numan T. (30) idaresindeki 16 BHH 738 plakalı ATV, Tahtalı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Numan T, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp rahatsızlığının da bulunduğu öğrenilen Numan T'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak: AA