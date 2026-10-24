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Bursa Nilüfer'de kıraathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Bursa Nilüfer'de kıraathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Haber Videosunu İzle
Bursa Nilüfer'de kıraathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Fethiye Mahallesi'ndeki kıraathanede saat 02.30 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde kıraathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Fethiye Mahallesi'ndeki bir kıraathanede saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında kıraathanede hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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