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Orhangazi'de uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli tutuklandı

Orhangazi'de uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli tutuklandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli gözaltına alındı. 23 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 29 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesi merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen, dün 17 şüphelinin tutuklandığı operasyonda, emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çevre illerden uyuşturucu madde getirip satan ve 'torbacı' olarak tabir edilen şüpheliler takibe alındı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla 9 Haziran saat 04.30 sıralarında Bursa merkezli Yalova, İstanbul ve Ağrı'da 45 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı, helikopter ve dron destekli operasyonda, koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen evler didik didik arandı. Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

52 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 23'ü, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 23 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Adli kontrolle serbest kalan şüphelilerden 2'sinin etkin pişmanlıktan yaralandığı bildirildi.

Gözaltındaki diğer 29 şüpheli ise yine emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, burada savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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