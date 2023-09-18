BURSA- İZMİR OTOYOLU'NDA DİNAMİT YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; YOL TRAFİĞE KAPATILDI (2)
İzmir Otoyolu'nda maden ocağına dinamit taşıyan kamyonun, sebze yüklü kamyonetle çarpışarak devrilmesi sonucu yola savrulan dinamitlerin kontrollü şekilde toplanması ve yol temizlik çalışması tamamlandı.
Bursa- İzmir Otoyolu'nda maden ocağına dinamit taşıyan kamyonun, sebze yüklü kamyonetle çarpışarak devrilmesi sonucu yola savrulan dinamitlerin kontrollü şekilde toplanması ve yol temizlik çalışması tamamlandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel