İnegöl'de hafif ticari araca çarpan motosikletli yaralandı

İnegöl'de park halindeyken yola çıkan hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Esnaf, kazanın ardından ilk müdahaleyi yaptı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araca çarpıp yaralanan motosikletliye ilk müdahaleyi esnaf yaptı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Şefik Ç. (20) yönetimindeki 16 BFK 092 plakalı motosiklet, park halindeyken yola çıkan Talha Ş.'nin (20) kullandığı 16 AKV 910 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Motosikletten düşerek yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaparken, Şefik Ç. ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
