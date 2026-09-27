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Bursa İnegöl'de halk otobüsünün çarptığı Zübeyda Yıldız (68), 5 gün sonra öldü

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Bursa İnegöl'de halk otobüsünün çarptığı Zübeyda Yıldız (68), 5 gün sonra öldü
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Bursa İnegöl'de 22 Eylül'de özel halk otobüsünün çarptığı Zübeyda Yıldız (68), beyin kanaması geçirip tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Yıldırım D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı Zübeyda Yıldız (68), kazadan 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 22 Eylül'de saat 13.00 sıralarında, Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caddede seyreden Yıldırım D.'nin (45) kullandığı 16 M 06011 plakalı özel halk otobüsü, karşıya geçmek için yola çıkan Zübeyda Yıldız'a çarptı. Yıldız, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Zübeyda Yıldız, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralı, beyin kanaması geçirdiği tespitiyle ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kazadan 5 gün sonra, öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

KAZA KAMERADA

Kazanın çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Zübeyda Yıldız'ın yolun karşına geçmek için ilerlediği ve özel halk otobüsünün çarptığı anlar yer aldı.

Halk otobüsü sürücüsü Yıldırım D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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