Bursa haberi! Bursa Uludağ Üniversitesinde yüzlerce hekim adayı için beyaz önlük giyme merasimi düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi tarafından 2022-2023 akademik yılında yaklaşık 400 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni yapıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektörlük dönemi içerisindeki son beyaz önlük törenine katıldığını açıklayarak, dönemin 45 yılını eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde geçirdiğini ve iyi bir tıp fakültesine sahip olduklarını aktardı.

İlk 10 bin içerisinden öğrenci aldıklarını vurgulayan Kılavuz, simülasyon merkezi olan son derece donanımlı bir eğitim kurumu olarak, köklü, tecrübeli ve mesleğinin erbabı hocalarla Bursa gibi Türkiye'nin gözbebeği bir şehirde eğitim verdiklerini belirtti.

Genç hekim adaylarının son dönemlerde yabancı dil eğitimi veren tıp fakültelerini tercih ettiklerini vurgulayan Kılavuz, "Tıp eğitimi ve hekimlik konusunda çok daha iyi eğitim vermiş olmasına rağmen, maalesef daha başarılı öğrenciler İngilizce eğitim veren tıp fakültelerini tercih ediyor. Dışarıdan öğretim elemanı olarak aldığımız genç hocalarımızı İngilizce eğitim diline hakim olanlar arasında seçiyoruz. Tıp fakültesi yöneticilerimiz kendilerine bu yönde bir hedef koymalıdır. Aksi takdirde yakın gelecekte ilk 10 değil, ilk 20 tıp fakültesi arasında girmemiz bile zorlaşacaktır." diye konuştu.

Gençlerin çok değerli bir mesleğe talip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılavuz, "3 milyon aday arasından ilk 10 bine girmeyi başaran öğrencilerimiz bu ağır yükü kaldırabilecek yetenektedir. Her birinin yolu açık olsun. Rabbim, yar ve yardımcıları olsun" şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise Tıp Fakültesi'nin yarım asırlık geçmişiyle öğrenciler tarafından yoğun bir rağbet gördüğünü belirterek, fakülteye bu yıl YKS'de ilk 10 bine giren ve okul birincisi kontenjanından gelen toplam 240 öğrencinin kayıt yaptırdığını açıkladı.

Prof. Dr. Ekrem Kaya; "Bunlara ek olarak fakültemiz, uluslararası öğrenci projesi kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen toplam 42 öğrenciyi bünyesine katmıştır. Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi'nden 60, Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden de 40 öğrenci olmak üzere toplam 100 öğrenci ek olarak fakültemiz bünyesine katılmıştır. Bu da demek ki fakültemiz bu yıl 400 yeni öğrenciye ev sahipliği yapacaktır." dedi.

Fakültenin 262 öğretim üyesi kadrosu bulunduğunu belirten Kaya, eğitim, uygulama hastanesi ve laboratuvar imkanları ile Türkiye'nin en iyi 10 tıp fakültesinden birisi olduklarını ve geleceğin eğitim teknolojisi olan simülasyon merkezinin de göz önünde bulundurulduğunda belki de en iyi tıp fakültesi olduklarının altını çizerek, "Önceki yıl yapılan değerlendirmede Avrupa Yeterlilik Belgesine sahip olan 25 tıp fakültesinden biri olduk. Böylelikle mezunlarımız Avrupa'da daha kolay tanınır hale gelmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından BUÜ'nün emekli akademisyenlerinden Prof. Dr. Ayhan Özdemir tarafından ilk ders verildi.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdiminin ardından üniversite yönetimi ve öğretim üyeleri tarafından birinci sınıfa başlayan öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi. Program, beyaz önlük andının okunmasıyla sona erdi.

Programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, BUÜ Rektör Yardımcıları, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demir, Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, diğer fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.