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Bursa haberi: Bursa'da şimşekten kaçan vatandaşların panik anları kameraya böyle yansıdı

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Bursa gelişmesine göre Bursa'da şimşekten kaçan vatandaşların panik anları kameraya böyle yansıdı Bursa'nın İznik ilçesinde şimşekten kaçan iki kişinin paniği güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da şimşekten kaçan vatandaşların panik anları kameraya böyle yansıdı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde şimşekten kaçan iki kişinin paniği güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezde ve ilçelerinde dün yağış ve şimşekler etkili oldu. Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde iki kişinin şimşek çakması ile yaşadığı panik kameralara yansıdı. Bursa ve çevresi için meteoroloji ve AFAD yoğun yağışlara karşı vatandaşın dikkatli olması için uyarılarını sürdürüyor. Bursa ve ilçelerinde yağışın cumartesi günü etkisini yitirmesi tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Karatekin - Güncel

İznik Bursa Güncel Haberler

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