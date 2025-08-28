Bursa'daki Orman Yangınında Enerji Düşürüldü

'YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ'

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'ndeki orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona ererken, 718 personel, 151 araçla karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının enerjisinin düşürüldüğünü kaydederek, "Yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangın birkaç noktada lokal olarak devam ediyor. Yangının enerjisi düşürüldü" ifadelerini kullandı.