Bursa'daki Orman Yangınında Enerji Düşürüldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale sona erdi, karadan devam eden söndürme çalışmalarında 718 personel ve 151 araç görev alıyor. Vali Erol Ayyıldız, yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

'YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ'

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'ndeki orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona ererken, 718 personel, 151 araçla karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının enerjisinin düşürüldüğünü kaydederek, "Yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangın birkaç noktada lokal olarak devam ediyor. Yangının enerjisi düşürüldü" ifadelerini kullandı.

